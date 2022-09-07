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В Бурятии охотник нашёл в лесу ружьё

В Бурятии охотник нашёл в лесу ружьё
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На неожиданную находку мужчина наткнулся в овраге

Житель Хоринского района Бурятии принёс найденное ружьё в подразделение лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии.

Мужчина рассказал, что во время охоты в лесу наткнулся на тайник в овраге. Произошло это в 25 километрах от районного центра. В овраге он нашёл мешок, внутри которого были ружьё и составные части к нему (ствол, ствольная коробка и затвор).


Любитель охоты, сам являясь законопослушным владельцем оружия и зная об ответственности за его незаконное хранение, принёс находку в Росгвардию. Экспертиза установила, что это гладкоствольное огнестрельное ружьё конструкции Бердана 32 калибра, пригодное для стрельбы.

- За добровольную сдачу оружия заявителю будет выплачено вознаграждение в размере 14 тысяч рублей из республиканского бюджета, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом фермер из Закаменска добровольно сдал найденные карабин, винтовку, а также оружейный ствол. Тайник с оружием мужчина случайно нашёл, когда перегонял скот.

А в июле жительница Северобайкальска добровольно сдала в Росгвардию ружьё, найденное после смерти отца в его квартире. 

Справка:

В соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы полагается денежное вознаграждение.

В Бурятии с июля 2022 года размеры выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и основные его части, увеличены в два раза.


Росгвардия оружие

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