В Иркутской области аферистки выкрали сбережения у 96-летнего дедушки

Мошенницы представились соцработниками и зашли в квартиру пенсионера



6 сентября в полицию в Тайшетском районе Иркутской области обратился 96-летний пенсионер с заявлением о краже 100 тысяч рублей.



Днём к пожилому мужчине домой зашли три неизвестных женщины в медицинских масках. Они представились соцработниками и попросились зайти в квартиру, чтобы объяснить дедушке о положенных ему выплатах. После их визита хозяин квартиры обнаружил пропажу денег.



- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление местонахождения женщин, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в хранилище либо жилище». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

