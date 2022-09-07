Мужчину отправили в колонию
Житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
Ранее мужчина был осуждён за причинение здоровью односельчанина вреда средней тяжести - он напал на него с камнем. За это ему назначено условное наказание, которое, как выяснилось, не оказало исправительного воздействия. Спустя 11 месяцев он вновь совершил подобное преступление.
В декабре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в местном кафе, мужчина из неприязни один раз ударил бильярдным шаром знакомую по голове. Потерпевшая получила черепно-мозговую травму.
- Мировой судья судебного участка Баунтовского района по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 2 месяца с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии бильярдным шаром ударил знакомую по голове
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 07.09.2022
Столкнулись грузовик и легковушка
Происшествия, 07.09.2022
Мужчину отправили в колонию
Перед нападением мужчина следил за старушкой
Тела мужчин обнаружили в машине
Маме ребёнка подозревается в причинении по неосторожности смерти
Мужчина действовал в составе преступной группы
Она напала на мужчину, когда он отвернулся
«Здесь нас может поругать «Почта России», - отметил гендиректор аэропорта
Женщина наворовала одежды на 20 тысяч
Задержанной мошеннице 23 года
Одна из квартир сгорела дотла
Житель Краснокаменска совершил 39 банковских переводов
«И это дело рук жителей Закаменска!» - сетуют в местной администрации
Под отключение попал весь Левый берег
Мужчина пропал, когда уехал выбросить мусор