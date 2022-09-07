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Житель Бурятии бильярдным шаром ударил знакомую по голове

Житель Бурятии бильярдным шаром ударил знакомую по голове
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину отправили в колонию

Житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Ранее мужчина был осуждён за причинение здоровью односельчанина вреда средней тяжести - он напал на него с камнем. За это ему назначено условное наказание, которое, как выяснилось, не оказало исправительного воздействия. Спустя 11 месяцев он вновь совершил подобное преступление.

В декабре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в местном кафе, мужчина из неприязни один раз ударил бильярдным шаром знакомую по голове. Потерпевшая получила черепно-мозговую травму.

- Мировой судья судебного участка Баунтовского района по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 2 месяца с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.
суд приговор прокуратура

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