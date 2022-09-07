Житель Бурятии бильярдным шаром ударил знакомую по голове

Мужчину отправили в колонию



Житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.



Ранее мужчина был осуждён за причинение здоровью односельчанина вреда средней тяжести - он напал на него с камнем. За это ему назначено условное наказание, которое, как выяснилось, не оказало исправительного воздействия. Спустя 11 месяцев он вновь совершил подобное преступление.



В декабре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в местном кафе, мужчина из неприязни один раз ударил бильярдным шаром знакомую по голове. Потерпевшая получила черепно-мозговую травму.



- Мировой судья судебного участка Баунтовского района по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 2 месяца с отбыванием в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

