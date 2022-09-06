В Иркутске наркоман, задушивший пенсионерку проводом, пойдёт под суд

Перед нападением мужчина следил за старушкой



42-летний житель Иркутска обвиняется в разбое и убийстве беспомощной пенсионерки.



По версии следствия, в сентябре 2021 года неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, ради кражи пробрался в дом к одинокой пожилой женщине, за которой он в течение непродолжительного времени следил.



Напав на 73-летнюю пенсионерку, он задушил её проводом от антенны, после чего забрал дешёвый сотовый телефон стоимостью всего 300 рублей. Похитить с его помощью деньги погибшей через мобильное приложение убийца не смог из-за заблокированной услуги денежных переводов.



Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

