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В Иркутске наркоман, задушивший пенсионерку проводом, пойдёт под суд

В Иркутске наркоман, задушивший пенсионерку проводом, пойдёт под суд
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Перед нападением мужчина следил за старушкой

42-летний житель Иркутска обвиняется в разбое и убийстве беспомощной пенсионерки.

По версии следствия, в сентябре 2021 года неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, ради кражи пробрался в дом к одинокой пожилой женщине, за которой он в течение непродолжительного времени следил.

Напав на 73-летнюю пенсионерку, он задушил её проводом от антенны, после чего забрал дешёвый сотовый телефон стоимостью всего 300 рублей. Похитить с его помощью деньги погибшей через мобильное приложение убийца не смог из-за заблокированной услуги денежных переводов.

Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
убийство

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