Жители Хужира ощутили подземные толчки
5 сентября в 21:33 в акватории озера Байкал вблизи острова Ольхон произошло землетрясение, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Энергетический класс составил 10.0.
Согласно поступившим откликам очевидцев, землетрясение ощущалось в посёлке Хужир с интенсивностью 3 балла.
На Байкале произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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