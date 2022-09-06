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В Иркутской области квартирного мошенника отправили за решётку

В Иркутской области квартирного мошенника отправили за решётку
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина действовал в составе преступной группы

В Иркутской области мужчина признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как установили следователи, мужчина, согласно отведённой ему роли, на протяжении нескольких месяцев 2020 года подыскивал съёмные квартиры, а также подставных людей, которые с подложными документами выступали в роли собственника помещения для оформления кредита под залог недвижимости.

Не подозревая, что квартиры являются арендованными, представители банков подписывали документы с лжехозяевами и передавали им банковские карты с кредитными деньгами, которые в последующем обналичивались и распределялись между преступниками. Общий материальный ущерб составил более 10 миллионов рублей.

Мужчине инкриминировано совершение преступлений по статье «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество». Его приговорили к двум годам колонии общего режима.

В отношении ещё 12 фигурантов материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и направлены в суд для рассмотрения по существу. У них арестовали имущество и изъяли более шести миллионов рублей в качестве мер к возмещению причинённого ущерба, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество

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