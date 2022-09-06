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Жительница Бурятии зарезала сожителя сестры

Жительница Бурятии зарезала сожителя сестры
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Она напала на мужчину, когда он отвернулся

Ночью 3 сентября в доме на станции Таловка в Прибайкальском районе Бурятии был убит 43-летний мужчина. Он скончался от ножевого ранения в спину.

По подозрению в убийстве задержана 46-летняя сестра сожительницы погибшего мужчины. На допросе она во всём призналась.

По данным следствия, вечером 2 сентября женщина пришла в гости к сестре. Вместе с ней и её сожителем гостья стала распивать алкоголь.

- При этом между обвиняемой и сожителем сестры давно складывались неприязненные отношения. Около полуночи из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанёс удар сверху вниз кулаком по голове собутыльнице, после чего отвернулся от неё. Женщина, ни разу не сталкивавшаяся с таким обращением, в отместку схватила нож и нанесла им удар в спину обидчика. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
убийство

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