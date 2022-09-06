Жительница Бурятии зарезала сожителя сестры

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Она напала на мужчину, когда он отвернулся



Ночью 3 сентября в доме на станции Таловка в Прибайкальском районе Бурятии был убит 43-летний мужчина. Он скончался от ножевого ранения в спину.



По подозрению в убийстве задержана 46-летняя сестра сожительницы погибшего мужчины. На допросе она во всём призналась.



По данным следствия, вечером 2 сентября женщина пришла в гости к сестре. Вместе с ней и её сожителем гостья стала распивать алкоголь.



- При этом между обвиняемой и сожителем сестры давно складывались неприязненные отношения. Около полуночи из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанёс удар сверху вниз кулаком по голове собутыльнице, после чего отвернулся от неё. Женщина, ни разу не сталкивавшаяся с таким обращением, в отместку схватила нож и нанесла им удар в спину обидчика. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.



Женщине предъявлено обвинение в убийстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

