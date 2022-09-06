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Швыряющего груз работника аэропорта Улан-Удэ сняли на видео

Швыряющего груз работника аэропорта Улан-Удэ сняли на видео
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
«Здесь нас может поругать «Почта России», - отметил гендиректор аэропорта

В аэропорту Улан-Удэ очевидец запечатлел грузчика, который неаккуратно обращался с грузом. На видео, которое появилось в паблике «Аноним 03», видно, как сотрудник аэропорта буквально выбрасывает коробки из багажного отделения самолёта в кузов грузовика. Часть из коробок брошены с такой силой, что едва не выпадают на землю.

Пользователей возмутила увиденная картина. «И так всегда! Неужели нельзя аккуратно обращаться с чужими вещами», «Теперь понятно, почему сумки всегда рваные, уважения нет к чужим вещам!», «Всё как обычно», - комментируют запись жители Бурятии.

 
На ситуацию отреагировал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. Он заверил, что грузчик неосторожно обращался не с багажом пассажиров, а с почтовыми отправлениями.

- Могу заверить вас, что во время этого видео ни один багаж не пострадал, потому что выгружали не багаж, а почту и коммерческий груз. Здесь нас, наверное, может поругать «Почта России». Конечно, тоже ничего хорошего, но это не вещи наших пассажиров, - обратился Дмитрий Гармаев.

Он добавил, что в аэропорту «Байкал» начато внутреннее расследование – будет установлено, кто именно и на каком рейсе совершил такую небрежную выгрузку почты.

В защиту сотрудников Дмитрий Гармаев добавил, что сейчас идёт пиковый сезон, и в аэропорту не хватает грузчиков, за счёт чего работу приходится совершать быстро.
Аэропорт "Байкал"

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