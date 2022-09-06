Швыряющего груз работника аэропорта Улан-Удэ сняли на видео







На ситуацию отреагировал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. Он заверил, что грузчик неосторожно обращался не с багажом пассажиров, а с почтовыми отправлениями.



- Могу заверить вас, что во время этого видео ни один багаж не пострадал, потому что выгружали не багаж, а почту и коммерческий груз. Здесь нас, наверное, может поругать «Почта России». Конечно, тоже ничего хорошего, но это не вещи наших пассажиров, - обратился Дмитрий Гармаев.



Он добавил, что в аэропорту «Байкал» начато внутреннее расследование – будет установлено, кто именно и на каком рейсе совершил такую небрежную выгрузку почты.



В защиту сотрудников Дмитрий Гармаев добавил, что сейчас идёт пиковый сезон, и в аэропорту не хватает грузчиков, за счёт чего работу приходится совершать быстро.



В аэропорту Улан-Удэ очевидец запечатлел грузчика, который неаккуратно обращался с грузом. На видео, которое появилось в паблике «Аноним 03», видно, как сотрудник аэропорта буквально выбрасывает коробки из багажного отделения самолёта в кузов грузовика. Часть из коробок брошены с такой силой, что едва не выпадают на землю.Пользователей возмутила увиденная картина. «И так всегда! Неужели нельзя аккуратно обращаться с чужими вещами», «Теперь понятно, почему сумки всегда рваные, уважения нет к чужим вещам!», «Всё как обычно», - комментируют запись жители Бурятии.