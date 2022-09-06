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Улан-удэнка попалась на краже одежды в торговом центре

Улан-удэнка попалась на краже одежды в торговом центре
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина наворовала одежды на 20 тысяч

29 августа в полицию поступило заявление о краже из магазина одежды в торговом центре в Советском районе Улан-Удэ, сообщили в МВД по Бурятии.

Чуть ранее, в тот же день сотрудники магазина просмотрели записи с камер видеонаблюдения и зафиксировали кражу.

- Неизвестная, выбрав товар, складывала их в рюкзак, а после беспрепятственно покинула торговый зал, не расплатившись. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей, - сообщили в министерстве внутренних дел.

Прибывшие на место полицейские, просмотрев видеозаписи с камер в торговом зале, установили личность подозреваемой. Вскоре женщину задержали. Ею оказалась 38-летняя улан-удэнка, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу.

Женщина нигде не работает. Украденные вещи у неё были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дознание продолжается.
кража

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