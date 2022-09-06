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«Колдунья» украла у жительницы Иркутска золотые украшения

«Колдунья» украла у жительницы Иркутска золотые украшения
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Задержанной мошеннице 23 года

В Иркутске пенсионерка, ставшая жертвой «колдуньи», обратилась в полицию. По её словам, она сидела на лавочке, когда к ней подошла неизвестная. Незнакомка заявила, что на бабушку навели порчу, и нужно провести ритуал, чтобы избавиться от неё. Пенсионерка согласилась на проведение «магического обряда».

Для проведения «обряда» «колдунья» попросила женщину снять все драгоценные украшения и убрать их в свёрток. Выполнив просьбу, пенсионерка отдала свёрток «колдунье», а та, в свою очередь, убрала его в карман.

После завершения «ритуала» незнакомка вернула пенсионерке свёрток, и удалилась.

Вернувшись домой и развернув свёрток, бабушка обнаружила внутри него кусок гравия вместо золота.

Проведя экспертизу, оперативники смогли вычислить злоумышленницу. Ей оказалась 23-летняя жительница Иркутска. Теперь девушке инкриминируется совершение преступления по статье «Мошенничество».


По информации ГУ МВД по Иркутской области 
мошенничество

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