«Колдунья» украла у жительницы Иркутска золотые украшения

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Задержанной мошеннице 23 года



В Иркутске пенсионерка, ставшая жертвой «колдуньи», обратилась в полицию. По её словам, она сидела на лавочке, когда к ней подошла неизвестная. Незнакомка заявила, что на бабушку навели порчу, и нужно провести ритуал, чтобы избавиться от неё. Пенсионерка согласилась на проведение «магического обряда».



Для проведения «обряда» «колдунья» попросила женщину снять все драгоценные украшения и убрать их в свёрток. Выполнив просьбу, пенсионерка отдала свёрток «колдунье», а та, в свою очередь, убрала его в карман.



После завершения «ритуала» незнакомка вернула пенсионерке свёрток, и удалилась.



Вернувшись домой и развернув свёрток, бабушка обнаружила внутри него кусок гравия вместо золота.



Проведя экспертизу, оперативники смогли вычислить злоумышленницу. Ей оказалась 23-летняя жительница Иркутска. Теперь девушке инкриминируется совершение преступления по статье «Мошенничество».





По информации ГУ МВД по Иркутской области

