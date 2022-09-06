В Бурятии горел трёхквартирный дом





























Ночью 6 сентября загорелся трёхквартирный деревянный дом в селе Ярцы Прибайкальского района Бурятии. На момент прибытия пожарных огнём была охвачена нежилая квартира, а также кровля дома на площади 200 квадратных метров.Жильцы двух жилых квартир эвакуировались самостоятельно.В результате пожара нежилая квартира выгорела изнутри на площади 50 кв.м, кровля уничтожена огнём на площади 150 кв.м.- Благодаря оперативной, слаженной работе пожарных распространения огня на две жилые квартиры удалось избежать, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в распределительной коробке на вводе в дом.