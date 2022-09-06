Забайкалец не послушал трёх сотрудников банка и перевёл мошенникам больше миллиона





По информации УМВД по Забайкальскому краю



В начале августа 2022 года 53-летнему жителю города Краснокаменск в Забайкальском крае позвонил якобы работник банка и рассказал, что «неизвестные пытаются оформить на него кредит». Для предотвращения кражи денег мужчине посоветовали перевести деньги на «безопасный счёт». После этого мужчине позвонил уже другой неизвестный, и представившись сотрудником полиции, посоветовал сотрудничать с банком.Недолго думая, мужчина оформил через личный кабинет два кредита на общую сумму 1 миллион рублей. Затем совершил 39 переводов на те самые счета.В это же время мужчине звонили настоящие сотрудники банка. Три человека пытались убедить клиента не совершать переводы мошенником, но он был уверен, что поступает правильно.Кроме кредитных средств, на счёт мужчины пришло около более 100 тысяч рублей – якобы возврат страховки. Эти деньги от также перевёл мошенникам.Мужчина осознал, что его обманули только тогда, когда через месяц ему позвонили из банка и поинтересовались, почему он просрочил платёж по оформленному ранее кредиту.Необходимо помнить, что безопасных «счетов» и «ячеек» не существует. Мошенники выдают за них номера телефонов сотовых операторов.