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В Бурятии вандалы разгромили аллею в парке

В Бурятии вандалы разгромили аллею в парке
Происшествия,  Фото:администрация Закаменска
«И это дело рук жителей Закаменска!» - сетуют в местной администрации

В городском парке в Закаменске «поработали» вандалы. Неизвестные повредили скамьи на коллективных качелях, а также разрушили ступень в результате езды по тротуарам на мотоцикле.

- И это дело рук жителей Закаменска! Сколько времени и сил ушло на то, чтобы подобрать это оборудование, поставить его издалека (на минуточку, из Ленинградской области!), установить и подарить радость детям. А сегодня мы видим сколы, вырванные реи… – поделились сотрудники администрации Закаменска.


 
Парк обновили только в этом году. Здесь были установлены теневые навесы, комплекс для занятий воркаутом, заасфальтировали аллею. Также местным жителям полюбились коллективные качели, которые встречают гостей у входа в парк.

- Уважаемые жители, пожалуйста, будьте примером для своих детей, будущего поколения, не оставайтесь равнодушными, когда становитесь свидетелями таких деяний. Только так и только вместе мы сможем изменить и сделать мир вокруг лучше, - призывают местные власти.
вандализм

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