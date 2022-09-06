В Бурятии вандалы разгромили аллею в парке











Парк обновили только в этом году. Здесь были установлены теневые навесы, комплекс для занятий воркаутом, заасфальтировали аллею. Также местным жителям полюбились коллективные качели, которые встречают гостей у входа в парк.



- Уважаемые жители, пожалуйста, будьте примером для своих детей, будущего поколения, не оставайтесь равнодушными, когда становитесь свидетелями таких деяний. Только так и только вместе мы сможем изменить и сделать мир вокруг лучше, - призывают местные власти.



В городском парке в Закаменске «поработали» вандалы. Неизвестные повредили скамьи на коллективных качелях, а также разрушили ступень в результате езды по тротуарам на мотоцикле.- И это дело рук жителей Закаменска! Сколько времени и сил ушло на то, чтобы подобрать это оборудование, поставить его издалека (на минуточку, из Ленинградской области!), установить и подарить радость детям. А сегодня мы видим сколы, вырванные реи… – поделились сотрудники администрации Закаменска.