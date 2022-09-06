Частная компания оставила без воды 10 тысяч улан-удэнцев





Сегодня, 6 сентября, в аварийно-диспетчерскую службу «Водоканала» в Улан-Удэ поступил сигнал от сотрудника водонасосной станции предприятия об отключении электроэнергии.Как оказалось, при проведении производственных и земляных работ подрядная организация «СМП-10» повредила два кабеля электропередачи, сообщила пресс-служба мэрии Улан-Удэ.Произошло полное отключение электроэнергии на одной из крупнейших насосных станций, которые обеспечивают холодным водоснабжением весь Левобережный район, а также микрорайоны Сокол, Аэропорт, Поселье, Солдатский.По предварительным данным, без холодного водоснабжения находятся около 10 тысяч человек.- В данный момент сотрудники городского «Водоканала» находятся на объекте. Также туда оперативно прибыли представители ПЭО ГЭС филиала «Россети». Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Подвоз воды организован, - сообщает администрация города.Для уточнения информации по автоцистернам необходимо обращаться в круглосуточную аварийно-диспетчерскую МУП «Водоканал» по телефонам: 44-00-00,44-10-33.