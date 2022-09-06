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Частная компания оставила без воды 10 тысяч улан-удэнцев

Частная компания оставила без воды 10 тысяч улан-удэнцев
Происшествия,  Фото:МУП "Водоканал"
Под отключение попал весь Левый берег

Сегодня, 6 сентября, в аварийно-диспетчерскую службу «Водоканала» в Улан-Удэ поступил сигнал от сотрудника водонасосной станции предприятия об отключении электроэнергии.

Как оказалось, при проведении производственных и земляных работ подрядная организация «СМП-10» повредила два кабеля электропередачи, сообщила пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

Произошло полное отключение электроэнергии на одной из крупнейших насосных станций, которые обеспечивают холодным водоснабжением весь Левобережный район, а также микрорайоны Сокол, Аэропорт, Поселье, Солдатский.

По предварительным данным, без холодного водоснабжения находятся около 10 тысяч человек.

- В данный момент сотрудники городского «Водоканала» находятся на объекте. Также туда оперативно прибыли представители ПЭО ГЭС филиала «Россети». Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Подвоз воды организован, - сообщает администрация города.

Для уточнения информации по автоцистернам необходимо обращаться в круглосуточную аварийно-диспетчерскую МУП «Водоканал» по телефонам: 44-00-00,44-10-33.

отключение воды

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