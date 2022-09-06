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В Иркутской области пропавшего пенсионера нашли мёртвым в лесу

В Иркутской области пропавшего пенсионера нашли мёртвым в лесу
Происшествия,  Фото:ориентировка
Мужчина пропал, когда уехал выбросить мусор

5 сентября в 62 км от города Тайшет в Иркутской области в лесу возле автомобиля было обнаружено тело пропавшего 68-летнего мужчины. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Ранее мужчину объявили в розыск, как без вести пропавшего. По данным следствия, вечером 30 августа, пенсионер на автомобиле «УАЗ Хантер» уехал в район городской свалки, чтобы вывезти мусор. Однако домой он не вернулся, и его дочь обратилась в полицию.

На его поиски отправились сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, наружные службы полиции, а также волонтёры Тайшетского района. Также вокруг окрестностей запускали дрон.

Ранее, когда ещё шли поиски, следователи по факту безвестного исчезновения мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти погибшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
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