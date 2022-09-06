Мужчина пропал, когда уехал выбросить мусор
5 сентября в 62 км от города Тайшет в Иркутской области в лесу возле автомобиля было обнаружено тело пропавшего 68-летнего мужчины. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
Ранее мужчину объявили в розыск, как без вести пропавшего. По данным следствия, вечером 30 августа, пенсионер на автомобиле «УАЗ Хантер» уехал в район городской свалки, чтобы вывезти мусор. Однако домой он не вернулся, и его дочь обратилась в полицию.
На его поиски отправились сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, наружные службы полиции, а также волонтёры Тайшетского района. Также вокруг окрестностей запускали дрон.
Ранее, когда ещё шли поиски, следователи по факту безвестного исчезновения мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
- В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти погибшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области пропавшего пенсионера нашли мёртвым в лесу
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина пропал, когда уехал выбросить мусор
Несколько многоквартирных домов остались без холодной воды
Ранее мужчина был семь раз судим за кражу
Мужчина думал, что, если вытащит сим-карту из телефона, его не вычислят
Авария произошла в Кабанском районе
Убийство произошло из-за пустующего дома родителей
Запах гари почувствовали в одной из палат
Мужчина приревновал к знакомому свою жену
В палате почувствовали запах дыма
Проверяется версия о том, что женщина находилась в состоянии аффекта
Награждение прошло на торжественной линейке 1 сентября
Запуганная женщина три месяца выполняла требования мошенников
Сердобольных горожан призвали быть бдительнее
Возможно, это были подростки
Полицейские оперативно задержали воровку