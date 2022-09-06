Мстительный забайкалец обчистил дом знакомого за отказ дать взаймы

Ранее мужчина был семь раз судим за кражу
В Сретенске Забайкальского края местный житель обратился в полицию с заявлением о краже 25 тысяч рублей.
Полицейским удалось задержать и установить подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина, не имеющий постоянного жилья. Он признался в краже.
Выяснилось, что накануне задержанный заходил к потерпевшему и попросил деньги в долг. Тот ему отказал, посоветовав найти работу. Тогда мужчина захотел отомстить. Когда хозяина не было дома, он разбил окно, проник внутрь и украл портмоне, в котором лежали 25 тысяч рублей. На украденное он купил себе продукты, алкоголь, а также приобрёл себе телефон.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчину поместили в изолятор временного содержания.
- Задержанный не имеет постоянного места жительства и дохода, ранее семь раз судим за кражи, а также незаконное проникновение в жилище, - сообщили в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.
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