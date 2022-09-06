Пьяный улан-удэнец сообщил о бомбе в аэропорту

Мужчина думал, что, если вытащит сим-карту из телефона, его не вычислят



52-летний безработный улан-удэнец пойдёт под суд за «шутку» об угрозе взрыва в аэропорту «Байкал».



Мужчина обвиняется по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве и иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры» (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре.



Инцидент произошёл в марте 2022 года. Мужчина, будучи пьяным, позвонил на экстренный номер 112 и сообщил о якобы готовящемся взрыве в аэропорту Улан-Удэ.



Перед этим улан-удэнец извлёк из сотового телефона свою сим-карту, думая, что так его не смогут вычислить.



Сообщение о минировании международного аэропорта «Байкал» проверяли сотрудники полиции и Росгвардии. Как и ожидалось, взрывных устройств и веществ не обнаружено.



- Тщательная проверка полученного сообщения показала, что информация носит ложный характер. Впоследствии обвиняемый рассказал транспортным полицейским, что сообщил о готовящемся взрыве воздушной гавани из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД на транспорте.



В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал вину.



Сейчас дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



