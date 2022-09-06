Запах гари почувствовали в одной из палат
Вчера, 5 сентября, около четырёх часов дня в палате психоневрологического диспансера в Улан-Удэ почувствовали запах гари. О происшествии сообщили в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях.
- Техника выехала по второму номеру. По прибытию первого подразделения установлено короткое замыкание без распространения. Дополнительный силам был дан отбой, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Личный состав МЧС проверил помещения. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.
В психдиспансере Улан-Удэ произошло короткое замыкание
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 06.09.2022
Убийство произошло из-за пустующего дома родителей
Происшествия, 06.09.2022
Мужчина приревновал к знакомому свою жену
В палате почувствовали запах дыма
Проверяется версия о том, что женщина находилась в состоянии аффекта
Награждение прошло на торжественной линейке 1 сентября
Запуганная женщина три месяца выполняла требования мошенников
Сердобольных горожан призвали быть бдительнее
Возможно, это были подростки
Полицейские оперативно задержали воровку
18-летний парень ждал маршрутку с пакетом конопли в руках
Пожарные боролись с огнём почти два часа
Проводится доследственная проверка
«Водоканал» уже обратился в надзорные органы, в том числе, в прокуратуру
Движение трамваев временно закрыто
Обнаружено 188 кустов