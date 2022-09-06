В психдиспансере Улан-Удэ произошло короткое замыкание

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Запах гари почувствовали в одной из палат



Вчера, 5 сентября, около четырёх часов дня в палате психоневрологического диспансера в Улан-Удэ почувствовали запах гари. О происшествии сообщили в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях.



- Техника выехала по второму номеру. По прибытию первого подразделения установлено короткое замыкание без распространения. Дополнительный силам был дан отбой, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Личный состав МЧС проверил помещения. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

