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В психдиспансере Улан-Удэ произошло короткое замыкание

В психдиспансере Улан-Удэ произошло короткое замыкание
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Запах гари почувствовали в одной из палат

Вчера, 5 сентября, около четырёх часов дня в палате психоневрологического диспансера в Улан-Удэ почувствовали запах гари. О происшествии сообщили в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях.

- Техника выехала по второму номеру. По прибытию первого подразделения установлено короткое замыкание без распространения. Дополнительный силам был дан отбой, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Личный состав МЧС проверил помещения. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.
пожар

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