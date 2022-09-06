Мужчина приревновал к знакомому свою жену
Ранее судимый за тяжкие преступления житель посёлка Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии признан виновным в убийстве и краже.
В судебном заседании установлено, что в мае сельчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из неприязни к знакомому из-за ревности к своей супруге нанёс ему ножом два удара в грудь и шею. От полученных повреждений мужчина скончался. Покидая место преступления, подсудимый стащил сотовый телефон и пепельницу, принадлежащие потерпевшему.
- Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы 1 год, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
Ревнивый житель Бурятии убил знакомого
Происшествия, Фото:
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