В палате почувствовали запах дыма
В 16:02 в МЧС поступило сообщение о том, что в одной из палат психоневрологического диспансера в Улан-Удэ чувствуется запах гари.
Когда первые пожарные прибыли на место, выяснилось, что произошло короткое замыкание без распространения огня. Дополнительный силам был дан отбой, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Все помещения были проверены. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.
В Улан-Удэ пожарные выезжали в психоневрологический диспансер
Происшествия, Фото:
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