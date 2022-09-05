В Улан-Удэ пожарные выезжали в психоневрологический диспансер

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В палате почувствовали запах дыма



В 16:02 в МЧС поступило сообщение о том, что в одной из палат психоневрологического диспансера в Улан-Удэ чувствуется запах гари.



Когда первые пожарные прибыли на место, выяснилось, что произошло короткое замыкание без распространения огня. Дополнительный силам был дан отбой, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Все помещения были проверены. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.



