05 сентября

04 сентября

Популярное

В Улан-Удэ пожарные выезжали в психоневрологический диспансер

В Улан-Удэ пожарные выезжали в психоневрологический диспансер
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В палате почувствовали запах дыма

В 16:02 в МЧС поступило сообщение о том, что в одной из палат психоневрологического диспансера в Улан-Удэ чувствуется запах гари.

Когда первые пожарные прибыли на место, выяснилось, что произошло короткое замыкание без распространения огня. Дополнительный силам был дан отбой, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Все помещения были проверены. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

пожарные психоневрологический диспансер

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жительница Бурятии убила мужа, недовольного отсутствием обеда
Жительница Бурятии убила мужа, недовольного отсутствием обеда
Происшествия, 05.09.2022
Проверяется версия о том, что женщина находилась в состоянии аффекта
В Иркутской области наградили мальчика, который помог ребёнку после ДТП
В Иркутской области наградили мальчика, который помог ребёнку после ДТП
Происшествия, 05.09.2022
Награждение прошло на торжественной линейке 1 сентября
Иркутянка продала квартиру и перевела мошенникам более 9 млн
Иркутянка продала квартиру и перевела мошенникам более 9 млн
Происшествия, 05.09.2022
Запуганная женщина три месяца выполняла требования мошенников
Юные самокатчики «разводят» улан-удэнцев
Юные самокатчики «разводят» улан-удэнцев
Происшествия, 05.09.2022
Сердобольных горожан призвали быть бдительнее
В Улан-Удэ женщина обокрала мужчину после ночи в гостинице
В Улан-Удэ женщина обокрала мужчину после ночи в гостинице
Происшествия, 05.09.2022
Полицейские оперативно задержали воровку
В Иркутской области молодого наркомана поймали на остановке
В Иркутской области молодого наркомана поймали на остановке
Происшествия, 05.09.2022
18-летний парень ждал маршрутку с пакетом конопли в руках
В Бурятии сгорел коттедж в Гремячинске
В Бурятии сгорел коттедж в Гремячинске
Происшествия, 05.09.2022
Пожарные боролись с огнём почти два часа
В Чите школьник сломал обе руки, упав с турника
В Чите школьник сломал обе руки, упав с турника
Происшествия, 05.09.2022
Проводится доследственная проверка
В Улан-Удэ «Бест Плюс» оставил без воды два микрорайона
В Улан-Удэ «Бест Плюс» оставил без воды два микрорайона
Происшествия, 05.09.2022
«Водоканал» уже обратился в надзорные органы, в том числе, в прокуратуру
В Бурятии поймали 16-летнего первокурсника с марихуаной
В Бурятии поймали 16-летнего первокурсника с марихуаной
Происшествия, 05.09.2022
Юного любителя «травы» задержали ночью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^