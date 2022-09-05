Иркутянка продала квартиру и перевела мошенникам более 9 млн









Весной на телефон потерпевшей позвонили мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то оформил на имя иркутянки кредит на сумму около двух миллионов рублей. Для защиты средств от выдуманного посягательства он убедил собеседницу «обналичить» этот кредит и якобы вернуть в банк, переведя на «безопасный счёт» через салоны сотовой связи.



Также аферист оплачивал поездки на такси до мест перевода денег. Также иркутянке звонил сотрудник «следственного управления по Иркутской области» и разъяснял, как вести себя при оформлении переводов, а после перечисления средств уточнял, какие вопросы ей задавали менеджеры. Если сотрудники салонов связи интересовались, не мошенникам ли переводится такая сумма, введённая в заблуждение местная жительница отвечала, что знает, кому переводит деньги.



Аферисты регулярно связывались с женщиной и под новыми предлогами убеждали её «спасать» средства, отправляя всё новые суммы, требуя оформлять кредиты или занимать деньги у знакомых. При этом они называли себя представителями различных силовых ведомств, банков, госорганов. Также её пугали уголовной ответственностью за разглашение информации. При этом по её просьбе отправляли фотографии документов, которые в реальности были поддельными.



В какой-то момент женщина по указанию звонившего «высокопоставленного офицера» попыталась оформить кредит под залог квартиры. Услышав отказ в займе, обманутая пенсионерка продала жильё, а полученные средства перечислила преступникам.



В случае поступления подобных звонков настоятельно рекомендуется немедленно прекращать разговор. Не следует принимать самостоятельных решений о переводе денег – важно советоваться с родными и близкими. Возможно, они отговорят вас от опрометчивого поступка.



