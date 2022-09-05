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Иркутянка продала квартиру и перевела мошенникам более 9 млн

Иркутянка продала квартиру и перевела мошенникам более 9 млн
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Запуганная женщина три месяца выполняла требования мошенников

Полицейские разыскивают мошенников, лишивших иркутянку более 9 миллионов рублей и уговоривших её продать для них квартиру.

Помогая выявить «недобросовестных сотрудников банка», женщина три месяца выполняла требования мошенников. В результате она оформила несколько кредитов, взяла деньги в долг у знакомых и продала своё жилье. Суммарно она перечислила более 9 миллионов 400 тысяч рублей. На сегодняшний день это самая крупная сумма, переведённая мошенникам одним человеком в Иркутской области. Около года назад сообщалось, что житель Иркутска перевёл мошенникам 9 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Женщина вместе с полицейскими записала видео, в котором рассказала свою историю. Она обратилась к жителям с просьбой остерегаться звонков неизвестных людей, кем бы они ни представились.



Весной на телефон потерпевшей позвонили мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то оформил на имя иркутянки кредит на сумму около двух миллионов рублей. Для защиты средств от выдуманного посягательства он убедил собеседницу «обналичить» этот кредит и якобы вернуть в банк, переведя на «безопасный счёт» через салоны сотовой связи.

Также аферист оплачивал поездки на такси до мест перевода денег. Также иркутянке звонил сотрудник «следственного управления по Иркутской области» и разъяснял, как вести себя при оформлении переводов, а после перечисления средств уточнял, какие вопросы ей задавали менеджеры. Если сотрудники салонов связи интересовались, не мошенникам ли переводится такая сумма, введённая в заблуждение местная жительница отвечала, что знает, кому переводит деньги.

Аферисты регулярно связывались с женщиной и под новыми предлогами убеждали её «спасать» средства, отправляя всё новые суммы, требуя оформлять кредиты или занимать деньги у знакомых. При этом они называли себя представителями различных силовых ведомств, банков, госорганов. Также её пугали уголовной ответственностью за разглашение информации. При этом по её просьбе отправляли фотографии документов, которые в реальности были поддельными.

В какой-то момент женщина по указанию звонившего «высокопоставленного офицера» попыталась оформить кредит под залог квартиры. Услышав отказ в займе, обманутая пенсионерка продала жильё, а полученные средства перечислила преступникам.

В случае поступления подобных звонков настоятельно рекомендуется немедленно прекращать разговор. Не следует принимать самостоятельных решений о переводе денег – важно советоваться с родными и близкими. Возможно, они отговорят вас от опрометчивого поступка.

мошенничество

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