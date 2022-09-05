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Юные самокатчики «разводят» улан-удэнцев

Юные самокатчики «разводят» улан-удэнцев
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Сердобольных горожан призвали быть бдительнее

Улан-удэнцы жалуются на подростков-аферистов, которые обманывают людей при аренде самокатов. Об этом «разводе» рассказали подписчики бурятского паблика «Отзывы 03».

- Они просят оплатить им час аренды самоката, дают наличку. Если вы сердобольный и купите им эту аренду, то после часа деньги будут продолжать списываться с вашего счета (автоматическое продление), а закончить аренду не сможете, так как надо делать фото самоката. А его нет, потому что подростки давно на нём укатили и катаются где-то, - рассказал обманутый горожанин.

Некоторые подписчики поблагодарили автора за информацию. Другие же призвали впредь не связываться с малолетними мошенниками.

Прокат электросамокатов в аренду в Улан-Удэ появился лишь в этом году. С этим видом транспорта произошло несколько ДТП, но к счастью, ни одного смертельного. Из-за относительно хорошей статистики Бурятия вошла в число регионов с малым количеством таких аварий
мошенничество электросамокаты

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