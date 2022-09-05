В Бурятии неизвестные подожгли заброшенный дом















Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 4 сентября в селе Гремячинск сгорел двухэтажный коттедж

Днём 4 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании нежилого дома в селе Гунда Еравнинского района Бурятии.На момент прибытия пожарных горела крыша нежилого одноэтажного дома. Ограждение там отсутствует, дверей и окон нет, имеется свободный доступ на территорию. Хозяин дома живёт в селе Сосново-Озёрское, он сообщил, что здание не эксплуатируется более семи лет.- В результате пожара огнём повреждена крыша на площади три квадратных метра. Уничтожения основных конструкций строения не допущено, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Накануне очевидцы видели там группу подростков.