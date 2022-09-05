В Улан-Удэ женщина обокрала мужчину после ночи в гостинице

Полицейские оперативно задержали воровку
В Октябрьский отдел полиции УМВД России по Улан-Удэ обратился 45-летний мужчина. Он рассказал, что в гостинице него украли мобильный телефон стоимостью 17 тысяч рублей.
Как выяснилось, незадолго до заселения в гостиницу мужчина познакомился с ранее неизвестной ему женщиной. Они так быстро нашли общий язык, что в ту же ночь мужчина снял номер в гостинице.
Проснувшись утром, кавалер не обнаружил мобильного телефона, ни новой знакомой.
При помощи камер видеонаблюдения полицейские смогли выследить злоумышленницу и задержать по горячим следам. Подозреваемой оказалась 35-летняя ранее не судимая жительница села Заиграево. При себе у неё был обнаружен мобильный телефон потерпевшего, его изъяли.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение кражи с причинением значительного ущерба гражданину». На данный момент ведётся следствие, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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