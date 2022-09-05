18-летний парень ждал маршрутку с пакетом конопли в руках
Транспортные полицейские на остановке «Карьер» в Ангарском районе Иркутской области задержали 18-летнего местного жителя, который держал пакет с растительной массой. Пакет был изъят, а молодого человека увезли в полицию.
Экспертиза показала, что изъятое вещество – это 500 гр марихуаны. Кроме того, у парня нашли смесь табака с гашишным маслом массой около одного грамма.
Задержанный пояснил, что собрал наркотики в окрестностях Ангарска для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».
- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области молодого наркомана поймали на остановке
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