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В Иркутской области молодого наркомана поймали на остановке

В Иркутской области молодого наркомана поймали на остановке
Происшествия, 
18-летний парень ждал маршрутку с пакетом конопли в руках

Транспортные полицейские на остановке «Карьер» в Ангарском районе Иркутской области задержали 18-летнего местного жителя, который держал пакет с растительной массой. Пакет был изъят, а молодого человека увезли в полицию.

Экспертиза показала, что изъятое вещество – это 500 гр марихуаны. Кроме того, у парня нашли смесь табака с гашишным маслом массой около одного грамма.

Задержанный пояснил, что собрал наркотики в окрестностях Ангарска для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
наркотики

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