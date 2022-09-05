В Иркутской области молодого наркомана поймали на остановке

18-летний парень ждал маршрутку с пакетом конопли в руках



Транспортные полицейские на остановке «Карьер» в Ангарском районе Иркутской области задержали 18-летнего местного жителя, который держал пакет с растительной массой. Пакет был изъят, а молодого человека увезли в полицию.



Экспертиза показала, что изъятое вещество – это 500 гр марихуаны. Кроме того, у парня нашли смесь табака с гашишным маслом массой около одного грамма.



Задержанный пояснил, что собрал наркотики в окрестностях Ангарска для личного употребления.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, изготовление, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».



- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

