В Бурятии сгорел коттедж в Гремячинске





















Ночью 4 сентября жители села Гремячинск в Прибайкальском районе Бурятии позвонили на номер 112 и сообщили, что горит соседский дом.- На момент прибытия пожарных горела кровля и стены второго этажа деревянного двухэтажного дома на площади 80 м2. К ликвидации пожара были привлечены сотрудники пожарных частей №39 и №82 и добровольная пожарная команда Гремячинска. Для тушения потребовалось около двух часов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Огонь уничтожил кровлю и стены на общей площади 100 квадратных метров.На момент возгорания хозяин дома отсутствовал. Соседи рассказали, что хозяин здесь постоянно не живёт, использует коттедж как дачу.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора.