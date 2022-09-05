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В Улан-Удэ «Бест Плюс» оставил без воды два микрорайона

В Улан-Удэ «Бест Плюс» оставил без воды два микрорайона
Происшествия,  Фото:pixabay.com
«Водоканал» уже обратился в надзорные органы, в том числе, в прокуратуру

В ночь с 4 на 5 сентября из-за аварийной ситуации на повысительной насосной станции (ПНС) в сотых кварталах, владельцем которой является строительная компания «Бест Плюс», около пяти тысяч улан-удэнцев остались без холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на МУП «Водоканал».

- Поступила заявка от жителей в диспетчерскую службу «Водоканала» о том, что в 113-115 кварталах нет холодной воды. Позже было установлено, что водоснабжение отсутствует в 44 многоквартирных жилых домах, а также в детском саду на ул. Москалева, 3. Все вышеуказанные объекты обеспечиваются холодным водоснабжением с помощью ПНС, которая была построена и эксплуатируется силами ООО «Бест Плюс». У данной компании отсутствует собственная диспетчерская, которая бы позволяла принимать жалобы на отсутствие воды и оперативно устранять аварийные ситуации на своей линии водовода, - сообщили в городском «Водоканале».

В сообщении мэрии говорится, что «не сумев самостоятельно устранить аварию на сетях, сотрудники фирмы «Бест Плюс» всё-таки были вынуждены сообщить в «Водоканал» о технической неисправности насосной станции».

- Отсутствие эксплуатационных документов на объекте не позволило оперативно устранить аварийную ситуацию на линии. Сотрудники предприятия получили вызов от собственника только в районе двух часов ночи, а жалобы на отсутствие воды зафиксированы ещё в полночь. В результате аварийные бригады смогли запустить ПНС только ближе к пяти часам утра, - рассказал и.о главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьёв.

Из-за неспособности компании самостоятельно принимать меры по устранению аварийных ситуаций на сетях, беспрерывная подача воды в дома улан-удэнцев находится под угрозой, отмечают в муниципальном предприятии.

По сообщению руководства «Водоканала», обращения в адрес строительной компании «Бест Плюс» отдать в муниципальную собственность повысительную насосную станцию и линию водовода в 113-115 кварталах были не один раз.

- Собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, в данном случае императивные требования (ограничения), указанные в статье 10 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416, распространяющиеся в равной мере на объекты частной собственности, опираются на базовый принцип - приоритет обеспечения населения питьевой водой. Конечно, мы уже обратились в надзорные органы, в том числе, и в прокуратуру для принятия дальнейших мер в отношении «Бест Плюс», - отметила руководитель правового управления МУП «Водоканал» Вера Смирнова.

Специалисты отмечают, что очень часто владельцы частных линий водоснабжения и водоотведения не торопятся отдать на обслуживание в «Водоканал» свои сети, при этом не имея возможности гарантировать горожанам качественное оказание данных услуг. Как результат - многочисленные аварийные ситуации на сетях. Ещё в июле этого года подобная ситуация на частной канализационно-насосной станции в 102 микрорайоне, также принадлежавшая одной известной в республике предпринимательнице, привела к крупному засору на линии и выходу стоков. Самостоятельно устранить засор компания так и не смогла, поэтому, как и в этом случае, именно аварийные бригады «Водоканала» спасли город от возможной экологической катастрофы. 
отключение воды

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