В Улан-Удэ грузовой контейнер упал с фуры на проезжую часть

Движение трамваев временно закрыто



В Улан-Удэ грузовой контейнер упал с платформы грузовика на проезжую часть. Произошло это на Мелькомбинате, рядом с рынком «Крестьянский».



Почему и как грузовой контейнер свалился на дорогу, пока неизвестно. Поскольку произошло это рядом с трамвайными путями, введено временное ограничение движения.



- В 11:34 закрыто движение трамвая №4 с кольца 20а квартал на Мелькомбинат, - сообщили в МУП «Управление трамвая».



