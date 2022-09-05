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В Улан-Удэ грузовой контейнер упал с фуры на проезжую часть

В Улан-Удэ грузовой контейнер упал с фуры на проезжую часть
Происшествия,  Фото:МУП "Управление трамвая"
Движение трамваев временно закрыто

В Улан-Удэ грузовой контейнер упал с платформы грузовика на проезжую часть. Произошло это на Мелькомбинате, рядом с рынком «Крестьянский».

Почему и как грузовой контейнер свалился на дорогу, пока неизвестно. Поскольку произошло это рядом с трамвайными путями, введено временное ограничение движения.

- В 11:34 закрыто движение трамвая №4 с кольца 20а квартал на Мелькомбинат, - сообщили в МУП «Управление трамвая».

трамвай

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