Движение трамваев временно закрыто
В Улан-Удэ грузовой контейнер упал с платформы грузовика на проезжую часть. Произошло это на Мелькомбинате, рядом с рынком «Крестьянский».
Почему и как грузовой контейнер свалился на дорогу, пока неизвестно. Поскольку произошло это рядом с трамвайными путями, введено временное ограничение движения.
- В 11:34 закрыто движение трамвая №4 с кольца 20а квартал на Мелькомбинат, - сообщили в МУП «Управление трамвая».
В Улан-Удэ грузовой контейнер упал с фуры на проезжую часть
Происшествия, Фото:
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