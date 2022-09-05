Забайкалец вырастил на своём огороде плантацию конопли







Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы или крупный штраф.





В Забайкальском крае наркополицейские получили информацию о конопляном поле на приусадебном участке жителя села Нижний Ильдиган. Полицейские прибыли для осмотра и обнаружили во дворе 33-летнего местного жителя 188 кустов растения, содержащего наркотические вещества.- Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотических средств, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.