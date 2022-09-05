Забайкалец вырастил на своём огороде плантацию конопли

Обнаружено 188 кустов
В Забайкальском крае наркополицейские получили информацию о конопляном поле на приусадебном участке жителя села Нижний Ильдиган. Полицейские прибыли для осмотра и обнаружили во дворе 33-летнего местного жителя 188 кустов растения, содержащего наркотические вещества.
- Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотических средств, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы или крупный штраф.
Движение трамваев временно закрыто
Обнаружено 188 кустов
Авария произошла ночью
Юного любителя «травы» задержали ночью
Смертельный наезд произошёл в селе Сотниково на «зебре»
ДТП произошло на улице Бабушкина
К поискам были привлечены спасатели, а также полицейские
Авария произошла ночью
Происшествие случилось в Кабанском районе
Создала организованную преступную группу 39-летняя улан-удэнка
Инцидент произошёл в Энергетике
Реальный срок получил только лидер группы
Убийца таскал труп из квартиры в подъезд и обратно
Огонь тушили почти четыре часа
В чехле телефона лежали деньги и банковские карты