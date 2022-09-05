В Иркутской области женщина-водитель погибла, врезавшись в фуру

Авария произошла ночью
2 сентября около 22 часов в Нижнеилимском районе Иркутской области столкнулись легковушка ВАЗ и фура SCANIA. ДТП произошло на 424 км федеральной автодороги «Вилюй», когда обе машины двигались во встречном направлении.
В результате аварии от полученных травм 40-летняя водитель отечественного седана скончалась на месте. Водитель фуры не пострадал.
- Автоавария произошла в месте действия дорожных знаков «Опасный поворот» и «Крутой спуск». Дорога была мокрой из-за дождя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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