Юного любителя «травы» задержали ночью
Ночью 2 сентября недалеко от села Тохой в Селенгинском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля задержали 16-летнего первокурсника техникума. У него обнаружили пакет с травянистой массой.
Как выяснилось в результате экспертизы, изъято было 870 граммов марихуаны.
Молодой человек признался, что запретное растение собрал на поле в семи километрах от Тохоя. Марихуану планировал использовать для личного употребления.
- От освидетельствования на предмет употребления наркотиков молодой человек отказался, связи с чем в отношении него составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП «Потребление наркотических средств без назначения врача», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере».
В Бурятии поймали 16-летнего первокурсника с марихуаной
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Движение трамваев временно закрыто
Обнаружено 188 кустов
Авария произошла ночью
Юного любителя «травы» задержали ночью
Смертельный наезд произошёл в селе Сотниково на «зебре»
ДТП произошло на улице Бабушкина
К поискам были привлечены спасатели, а также полицейские
Авария произошла ночью
Происшествие случилось в Кабанском районе
Создала организованную преступную группу 39-летняя улан-удэнка
Инцидент произошёл в Энергетике
Реальный срок получил только лидер группы
Убийца таскал труп из квартиры в подъезд и обратно
Огонь тушили почти четыре часа
В чехле телефона лежали деньги и банковские карты