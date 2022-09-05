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В Бурятии поймали 16-летнего первокурсника с марихуаной

В Бурятии поймали 16-летнего первокурсника с марихуаной
Происшествия, 
Юного любителя «травы» задержали ночью

Ночью 2 сентября недалеко от села Тохой в Селенгинском районе Бурятии сотрудники наркоконтроля задержали 16-летнего первокурсника техникума. У него обнаружили пакет с травянистой массой.

Как выяснилось в результате экспертизы, изъято было 870 граммов марихуаны.

Молодой человек признался, что запретное растение собрал на поле в семи километрах от Тохоя. Марихуану планировал использовать для личного употребления.

- От освидетельствования на предмет употребления наркотиков молодой человек отказался, связи с чем в отношении него составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП «Потребление наркотических средств без назначения врача», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере».

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