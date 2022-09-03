Две машины с детьми столкнулись в Улан-Удэ



Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров.



По предварительным данным, сегодня около 16.30 часов на улице Бабушкина водитель автомобиля «Тойота Креста» столкнулась с автомобилем «Хонда Фит».



- Троих несовершеннолетних пассажиров осматривают медики. Два ребенка 2015 и 2018 года находились в автомобиле «Хонда Фит», перевозились с использованием детских удерживающих устройств. 7-летняя девочка из автомобиля «Тойота Креста» находилась на переднем пассажирском сидении, пристегнутая штатным ремнём безопасности, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

