Две машины с детьми столкнулись в Улан-Удэ

ДТП произошло на улице Бабушкина
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров.
По предварительным данным, сегодня около 16.30 часов на улице Бабушкина водитель автомобиля «Тойота Креста» столкнулась с автомобилем «Хонда Фит».
- Троих несовершеннолетних пассажиров осматривают медики. Два ребенка 2015 и 2018 года находились в автомобиле «Хонда Фит», перевозились с использованием детских удерживающих устройств. 7-летняя девочка из автомобиля «Тойота Креста» находилась на переднем пассажирском сидении, пристегнутая штатным ремнём безопасности, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
ДТП произошло на улице Бабушкина
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