Жительница Бурятии потерялась в лесу при сборе шишек

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

К поискам были привлечены спасатели, а также полицейские



Вечером 2 сентября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в 23 км. от города Закаменск в лесу потерялась 64-летняя женщина.



По имеющейся информации, потерявшаяся женщина с компанией из 6-ти человек отправилась в лес на сбор шишек.



- При возвращении в табор женщина отстала от группы и потерялась. Самостоятельные поиски спутниками женщины результата не принесли. После чего к поискам были привлечены спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из Гусиноозёрска, а также сотрудники полиции, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.