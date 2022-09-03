К поискам были привлечены спасатели, а также полицейские
Вечером 2 сентября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в 23 км. от города Закаменск в лесу потерялась 64-летняя женщина.
По имеющейся информации, потерявшаяся женщина с компанией из 6-ти человек отправилась в лес на сбор шишек.
- При возвращении в табор женщина отстала от группы и потерялась. Самостоятельные поиски спутниками женщины результата не принесли. После чего к поискам были привлечены спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из Гусиноозёрска, а также сотрудники полиции, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
О ходе поисковых работ будет сообщено позднее.
Жительница Бурятии потерялась в лесу при сборе шишек
Происшествия, Фото:
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