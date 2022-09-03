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На Байкале спасли двух подростков, дрейфовавших на лодке

На Байкале спасли двух подростков, дрейфовавших на лодке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Происшествие случилось в Кабанском районе

В 23:07 от оперативного дежурного ЕДДС Кабанского района поступило сообщение о том, что вблизи населённого пункта Бабушкин, между местностями Галерея и Старые очистные на акватории Байкала, примерно в 1 км от берега на резиновой лодке дрейфуют два человека.

На место выехали спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения МЧС России.

Подростки были на связи.

Дополнительно привлечены спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России на скоростном катере «Мангуст» (4 человека, 1 единица техники).

- По состоянию на 23:45 два человека доставлены на берег силами местного населения в удовлетворительном состоянии. Спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Всего было привлечено: 24 человека, 6 единиц техники, в том числе МЧС России 7 человек и 4 единицы техники.  
спасатели Байкал

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