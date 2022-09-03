На Байкале спасли двух подростков, дрейфовавших на лодке



В 23:07 от оперативного дежурного ЕДДС Кабанского района поступило сообщение о том, что вблизи населённого пункта Бабушкин, между местностями Галерея и Старые очистные на акватории Байкала, примерно в 1 км от берега на резиновой лодке дрейфуют два человека.



На место выехали спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения МЧС России.



Подростки были на связи.



Дополнительно привлечены спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО МЧС России на скоростном катере «Мангуст» (4 человека, 1 единица техники).



- По состоянию на 23:45 два человека доставлены на берег силами местного населения в удовлетворительном состоянии. Спасатели вернулись в пункт постоянной дислокации, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.



Всего было привлечено: 24 человека, 6 единиц техники, в том числе МЧС России 7 человек и 4 единицы техники.

