В Улан-Удэ мужчины устроили разборки перед детским садом

Происшествия, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Инцидент произошёл в Энергетике



В посёлке Энергетик в Улан-Удэ мужчины устроили разборки на глазах у детей. Очевидец поделился видео с пабликом «Весь Улан-Удэ • Бурятия».



На видео запечатлено, как двое мужчин, используя нецензурную лексику, выясняют отношения. С чего начался конфликт, неизвестно, однако в какой-то момент один из мужчин, осознав, что перевес не на его стороне, поспешил ретироваться на территорию детского сада «Капитошка». Второй, в свою очередь, продолжил его преследование, сопровождая действо нецензурной бранью.



- Баллончик применил вон тот молодой три раза, - сообщает взволнованный очевидец за кадром.



В конечном итоге на крыльце появились воспитательницы, которым удалось уговорить обе конфликтующие стороны покинуть территорию детского сада.



Некоторым пользователям в комментариях ситуация показалось смешной. Однако других жителей обеспокоило то, что с хулиганами на территории садика пришлось разбираться воспитательницам. Пользователи задались вопросом, почему не была вызвана охрана.



Ни от участников конфликта, ни от очевидцев заявления в полицию не поступало, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.



- На основании публикаций в социальных сетях начата инициативная проверка по факту случившегося, - уточнили в министерстве внутренних дел.



