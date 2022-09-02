В Иркутской области осудили международную группу «чёрных» лесорубов

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Реальный срок получил только лидер группы



Чунский районный суд в Иркутской области вынес приговор в отношении трёх иностранных граждан и семерых местных жителей за незаконную рубку леса в составе организованной группы.



Всё началось в декабре 2020 года. 32-летний житель Чунского района организовал незаконную вырубку леса. Сперва он предложил знакомым с навыками вальщика, раскряжёвщика и тракториста незаконно рубить деревья.



После того, как они согласились, лидер группы снабдил их транспортом, бензопилами и бензином, после чего доставил к месту.



- По версии следствия, прибыв на место, указанное организатором, они втроём совершили незаконную рубку деревьев в объёме свыше 20 кубических метров, причинив ущерб лесному фонду Российской Федерации на сумму более шестисот тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Суд назначил организатору, а также активному члену группы и пособнику преступления, предоставившего технику, лишение свободы на срок от 1,8 до 3 лет в колонии общего режима. Остальные же члены группы, содействовавшие полиции, отделались «условкой». Также они полностью признали вину и раскаялись.



Приговор пока не вступил в законную силу.

