Улан-удэнец убил мужчину, перепив лосьона для рук

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Убийца таскал труп из квартиры в подъезд и обратно



48-летний улан-удэнец, убивший мужчину после застолья с косметическими средства вместо обычного алкоголя, скоро предстанет перед судом.



Мужчина живёт в многоквартирном доме на окраине города. Вечером 10 июня у себя дома вместе с компанией приятелей он употреблял спиртосодержащую жидкость из флаконов с косметическими средствами для рук.



Спустя некоторое время пьяные хозяин и гость поссорились.



- Ссора переросла в потасовку, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанёс им множество ударов в шею и спину противника, а также кулаками и коленом – по голове и телу. Другие собутыльники чуть позже успокоили нападавшего, отобрали у него нож, перенесли потерпевшего в дальнюю часть комнаты, оставили на полу, после чего допили спиртное и покинули квартиру, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Раненый ещё был жив и очень нуждался в медицинской помощи. Однако хозяин квартиры, не обращая внимания, просто лёг спать.



Когда он проснулся следующим утром, его оппонент уже был мёртв. Убийца попытался вынести его на улицу, но, испачкав подъезд, испугался, и затащил тело обратно в квартиру.



Затем мужчина стал замывать следы, обработал полы моющим средством. После направился в магазин за очередной порцией спиртного. Там он повстречал сожительницу убитого мужчины и предложил ей выпить. Женщина согласилась, и во время совместной пьянки убийца во всём ей признался.



Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

