В Бурятии неизвестные спалили 420 тонн сена

Огонь тушили почти четыре часа
Днём 1 сентября в местности Мухино в селе Гурульба Иволгинского района разгорелся пожар на месте покосов. На момент прибытия пожарных горели трава и сено на площади 15 гектаров.
С огнём боролись 19 пожарных и четыре пожарные автоцистерны. Пламя тушили около четырёх часов.
В результате возгорания огнём уничтожено 420 тонн сена, а также скошенная трава на площади 15 га.
- Сумма ущерба устанавливается. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём неустановленного лица, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
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Происшествия, Фото:
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