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В Бурятии неизвестные спалили 420 тонн сена

В Бурятии неизвестные спалили 420 тонн сена
Происшествия,  Фото:"Иволга-инфо"
Огонь тушили почти четыре часа

Днём 1 сентября в местности Мухино в селе Гурульба Иволгинского района разгорелся пожар на месте покосов. На момент прибытия пожарных горели трава и сено на площади 15 гектаров.

С огнём боролись 19 пожарных и четыре пожарные автоцистерны. Пламя тушили около четырёх часов.

В результате возгорания огнём уничтожено 420 тонн сена, а также скошенная трава на площади 15 га.

- Сумма ущерба устанавливается. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём неустановленного лица, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

пожар Поджог

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