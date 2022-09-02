В Бурятии неизвестные спалили 420 тонн сена

Огонь тушили почти четыре часа



Днём 1 сентября в местности Мухино в селе Гурульба Иволгинского района разгорелся пожар на месте покосов. На момент прибытия пожарных горели трава и сено на площади 15 гектаров.



С огнём боролись 19 пожарных и четыре пожарные автоцистерны. Пламя тушили около четырёх часов.



В результате возгорания огнём уничтожено 420 тонн сена, а также скошенная трава на площади 15 га.



- Сумма ущерба устанавливается. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём неустановленного лица, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



