В чехле телефона лежали деньги и банковские карты
Вечером 29 августа в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ обратилась 53-летняя местная жительница. Она рассказала, что в отделении банка в посёлке Восточный сняла деньги и ушла, забыв на полочке устройства свой телефон. В чехле лежали банковские карты и 12 тысяч рублей.
Спустя 20 минут горожанка, вспомнив о телефоне, вернулась, но его уже не было.
Полицейские установили и задержали подозреваемого – 38-летнего мужчину.
- Гражданин зашёл в отделение банка, чтобы через банкомат пополнить баланс телефона. Выполнив операцию, он заметил на соседнем банкомате чужой гаджет, похитил его и скрылся. Деньги улан-удэнец потратил на распитие спиртного, а мобильное устройство оставил для собственного пользования, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
После задержания мужчина заявил, что раскаивается. Он пообещал в течение месяца возместить причинённый ущерб. В полиции отметили, что задержанный подрабатывает, выполняя евроремонт.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец стащил чужой телефон, забытый на банкомате
Происшествия, Фото:
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