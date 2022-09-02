Улан-удэнец стащил чужой телефон, забытый на банкомате

В чехле телефона лежали деньги и банковские карты



Вечером 29 августа в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ обратилась 53-летняя местная жительница. Она рассказала, что в отделении банка в посёлке Восточный сняла деньги и ушла, забыв на полочке устройства свой телефон. В чехле лежали банковские карты и 12 тысяч рублей.



Спустя 20 минут горожанка, вспомнив о телефоне, вернулась, но его уже не было.



Полицейские установили и задержали подозреваемого – 38-летнего мужчину.



- Гражданин зашёл в отделение банка, чтобы через банкомат пополнить баланс телефона. Выполнив операцию, он заметил на соседнем банкомате чужой гаджет, похитил его и скрылся. Деньги улан-удэнец потратил на распитие спиртного, а мобильное устройство оставил для собственного пользования, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



После задержания мужчина заявил, что раскаивается. Он пообещал в течение месяца возместить причинённый ущерб. В полиции отметили, что задержанный подрабатывает, выполняя евроремонт.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



