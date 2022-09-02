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В Иркутской области неизвестный насмерть сбил женщину и скрылся

В Иркутской области неизвестный насмерть сбил женщину и скрылся
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Трагический инцидент произошёл ночью

Сегодня ночью в городе Черемхово Иркутской области произошло смертельное ДТП. Водитель на машине, марка которой не установлена, сбил насмерть женщину-пешехода и скрылся с места происшествия.

Дорожный инцидент произошёл на улице 2-я Линейная. Наезд произошёл вне зоны пешеходного перехода.

57-летняя женщина-пешеход скончалась на месте до приезда скорой помощи.

- Покинувшего место ДТП водителя правоохранительные органы призывают самостоятельно явиться в полицию для дачи объяснения с целью объективного и всестороннего разбирательства, - призывает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП смерть

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