В Иркутской области неизвестный насмерть сбил женщину и скрылся

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагический инцидент произошёл ночью



Сегодня ночью в городе Черемхово Иркутской области произошло смертельное ДТП. Водитель на машине, марка которой не установлена, сбил насмерть женщину-пешехода и скрылся с места происшествия.



Дорожный инцидент произошёл на улице 2-я Линейная. Наезд произошёл вне зоны пешеходного перехода.



57-летняя женщина-пешеход скончалась на месте до приезда скорой помощи.



- Покинувшего место ДТП водителя правоохранительные органы призывают самостоятельно явиться в полицию для дачи объяснения с целью объективного и всестороннего разбирательства, - призывает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



