Трагический инцидент произошёл ночью
Сегодня ночью в городе Черемхово Иркутской области произошло смертельное ДТП. Водитель на машине, марка которой не установлена, сбил насмерть женщину-пешехода и скрылся с места происшествия.
Дорожный инцидент произошёл на улице 2-я Линейная. Наезд произошёл вне зоны пешеходного перехода.
57-летняя женщина-пешеход скончалась на месте до приезда скорой помощи.
- Покинувшего место ДТП водителя правоохранительные органы призывают самостоятельно явиться в полицию для дачи объяснения с целью объективного и всестороннего разбирательства, - призывает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области неизвестный насмерть сбил женщину и скрылся
Происшествия, Фото:
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