Объявленный в розыск читинец оказался убит

Житель Читы исчез в середине августа



Ранее в полицию в Чите обратились родственники пропавшего 30-летнего мужчины. Они рассказали, что в середине августа мужчина вышел из дом в магазин, чтобы купить сотовый телефон, и не вернулся.



Начались оперативно-розыскные мероприятия. Недавно в одном из практически безлюдных мест на улице обнаружили труп неизвестного с гнилостными изменениями. Родственники пропавшего мужчины подтвердили на опознании, что это он.



Как выяснилось, смерть читинца имеет криминальный характер. Полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Читы.



- Как выяснилось, злоумышленник подошёл к потерпевшему на улице, ранее знакомы они не были. Мужчины совместно распили спиртные напитки. Во время ссоры подозреваемый нанёс побои, приведшие к смерти потерпевшего, после чего покинул место преступления. Однако чуть позже вернулся, оттащив тело в более незаметное место и присыпав его ветками и землёй, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.



