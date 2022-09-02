Житель Читы исчез в середине августа
Ранее в полицию в Чите обратились родственники пропавшего 30-летнего мужчины. Они рассказали, что в середине августа мужчина вышел из дом в магазин, чтобы купить сотовый телефон, и не вернулся.
Начались оперативно-розыскные мероприятия. Недавно в одном из практически безлюдных мест на улице обнаружили труп неизвестного с гнилостными изменениями. Родственники пропавшего мужчины подтвердили на опознании, что это он.
Как выяснилось, смерть читинца имеет криминальный характер. Полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Читы.
- Как выяснилось, злоумышленник подошёл к потерпевшему на улице, ранее знакомы они не были. Мужчины совместно распили спиртные напитки. Во время ссоры подозреваемый нанёс побои, приведшие к смерти потерпевшего, после чего покинул место преступления. Однако чуть позже вернулся, оттащив тело в более незаметное место и присыпав его ветками и землёй, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Объявленный в розыск читинец оказался убит
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Деньги женщина взяла в кредит
Мужчину на девять с половиной лет отправили за решётку
Автомобилист совершил неудачный обгон
Смертельный наезд произошёл в центре города
ДТП со школьником произошло 1 сентября
Мужчина дважды нападал на офисы микрозаймов
Тело погибшего мужчины передали полиции
Сколько алкоголя выпил обвиняемый, следователям пришлось подсчитывать по видеозаписям
Мужчина не надел спасательный жилет
Рейдеры успели похитить имущество на 7 млн рублей
Мужчина ехал с вахтовой работы из Иркутска
По предварительной информации, водитель погиб
Поджигатель пытался скрыться
Обманутыми оказались как минимум 12 пожилых человек
Воровка пояснила, что ей нужны были деньги