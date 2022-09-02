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Объявленный в розыск читинец оказался убит

Объявленный в розыск читинец оказался убит
Происшествия, 
Житель Читы исчез в середине августа

Ранее в полицию в Чите обратились родственники пропавшего 30-летнего мужчины. Они рассказали, что в середине августа мужчина вышел из дом в магазин, чтобы купить сотовый телефон, и не вернулся.

Начались оперативно-розыскные мероприятия. Недавно в одном из практически безлюдных мест на улице обнаружили труп неизвестного с гнилостными изменениями. Родственники пропавшего мужчины подтвердили на опознании, что это он.

Как выяснилось, смерть читинца имеет криминальный характер. Полицейским удалось задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался ранее судимый 34-летний житель Читы.

- Как выяснилось, злоумышленник подошёл к потерпевшему на улице, ранее знакомы они не были. Мужчины совместно распили спиртные напитки. Во время ссоры подозреваемый нанёс побои, приведшие к смерти потерпевшего, после чего покинул место преступления. Однако чуть позже вернулся, оттащив тело в более незаметное место и присыпав его ветками и землёй, - сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

убийство пропавшие без вести

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