Деньги женщина взяла в кредит
Жительнице Читы позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что из-за подозрительного перевода за границу её банковская карта была заблокирована. Женщина ответила, что никаких переводов не совершала. После этого её перевели к другому человеку, который также представился сотрудником банка и сообщил о заявке на кредит на сумму более четырёх миллионов рублей.
Звонивший заявил, что кредит якобы оформили мошенники, которые даже прознали кодовое слово, и теперь сбережения надо спасать.
Для этого звонивший предложил ей купить телефон с операционной системой Android и установить специальное приложение для перевода средств. В течение продолжительного времени, пока жительница Читы покупала новый телефон, мошенник оставался на связи.
Когда читинка вернулась домой, она несколько часов вручную переводила деньги на счета по данным, которые ей диктовали. Всего женщина перевела 5 140 000 рублей. Эти деньги она взяла в кредит.
- По факту мошенничества, совершённого в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Только 31 августа в было зарегистрировано пять подобных случаев, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинка перевела мошенникам более 5 миллионов рублей
Происшествия, Фото:
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