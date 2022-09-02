Житель Иркутской области избил трубой бывших жену и тёщу

Мужчину на девять с половиной лет отправили за решётку



31-летний житель Иркутской области признан виновным в покушении на убийство бывшей жены и её матери.



Всё произошло вечером 16 ноября 2021 в городе Железногорск-Илимский. В подъезде дома пьяный мужчина набросился на свою бывшую супругу и её мать, которые пришли в квартиру, чтобы забрать свои вещи. Мужчина сильно избил их металлической трубой.



На шум в подъезде обратили внимание соседи. Они заступились за женщин и остановили мужчину. Пострадавших экстренно доставили в больницу с переломами и другими травмами.



Сам мужчина свою вину признал лишь частично. «Несмотря на это, следователи собрали полную доказательственную базу причастности мужчины к преступлению, после чего уголовное дело направили в суд», - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Иркутской области.



Суд назначил нападавшему 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

