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В Бурятии по вине водителя без прав в ДТП пострадали дети

В Бурятии по вине водителя без прав в ДТП пострадали дети
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобилист совершил неудачный обгон

Вечером 1 сентября в Закаменском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали взрослый и двое детей.

По предварительным данным, аварию устроил 31-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», не имеющий водительских прав. На дороге в километре от города Закаменск он пошёл на обгон, но неудачно. «Камри» совершила боковое столкновение с автомобилем «Тойота Аллион».

В результате ДТП пострадали 43-летний водитель «Аллиона» и два его пассажира – 11-летние мальчики.

- Они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в районную больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в ДТП пострадал 12-летний мальчик, катавшийся на мопеде по селу в Кабанском районе.

В Курумканском районе накануне погиб водитель трактора, который упал с моста в реку. Сегодня утром смертельное ДТП также произошло в центре Улан-Удэ: пьяный водитель насмерть сбил уборщицу территорий.

ДТП

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