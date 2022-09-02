Автомобилист совершил неудачный обгон
Вечером 1 сентября в Закаменском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали взрослый и двое детей.
По предварительным данным, аварию устроил 31-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», не имеющий водительских прав. На дороге в километре от города Закаменск он пошёл на обгон, но неудачно. «Камри» совершила боковое столкновение с автомобилем «Тойота Аллион».
В результате ДТП пострадали 43-летний водитель «Аллиона» и два его пассажира – 11-летние мальчики.
- Они с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в районную больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в ДТП пострадал 12-летний мальчик, катавшийся на мопеде по селу в Кабанском районе.
В Курумканском районе накануне погиб водитель трактора, который упал с моста в реку. Сегодня утром смертельное ДТП также произошло в центре Улан-Удэ: пьяный водитель насмерть сбил уборщицу территорий.
В Бурятии по вине водителя без прав в ДТП пострадали дети
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Смертельный наезд произошёл в центре города
ДТП со школьником произошло 1 сентября
Мужчина дважды нападал на офисы микрозаймов
Тело погибшего мужчины передали полиции
Сколько алкоголя выпил обвиняемый, следователям пришлось подсчитывать по видеозаписям
Мужчина не надел спасательный жилет
Рейдеры успели похитить имущество на 7 млн рублей
Мужчина ехал с вахтовой работы из Иркутска
По предварительной информации, водитель погиб
Поджигатель пытался скрыться
Обманутыми оказались как минимум 12 пожилых человек
Воровка пояснила, что ей нужны были деньги
Пострадали три человека
«Словно кто-то специально смывает в унитаз этот неспецифичный для канализации мусор», - говорят специалисты
Вор планировал сдать детали в пункт приёма металла