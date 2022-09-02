ДТП со школьником произошло 1 сентября
1 сентября в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП с 12-летним водителем. Утром мальчик катался на мопеде по селу Степной Дворец.
На одной из улиц села юный водитель не справился с управлением и врезался в забор частного дома.
- В результате ДТП мальчик с переломом лобной кости госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне ДТП, в котором был снесён забор, произошло в Бичуре. Забор протаранил и снёс пьяный водитель «Тойоты Креста». Автомобиль в результате аварии оказался разбит, а сам водитель попал в больницу.
В Бурятии 12-летний мальчик на мопеде протаранил забор
Происшествия, Фото:
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