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В Улан-Удэ налётчику на офисы микрозаймов не стали смягчать приговор

В Улан-Удэ налётчику на офисы микрозаймов не стали смягчать приговор
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина дважды нападал на офисы микрозаймов

В июле 2022 года суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя Улан-Удэ, совершавшего разбои на офисы микрозаймов. Ему назначено пять лет в исправительной колонии общего режима.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в феврале в дневное время. Мужчина напал на офис точки микрозайма в Октябрьском районе. Он сел за столик к менеджеру и пригрозил ему пистолетом, который якобы лежит в пакете. Нападавший потребовать выдать ему все деньги из кассы. Добычей в итоге стали шесть тысяч рублей.

Позднее, в марте этого же года, он вновь совершил разбойное нападение. В офисе другой финансовой компании он напал с металлической трубой на сотрудницу. Он нанёс сотрудницу и забрал 17,8 тысяч рублей.

Сам осуждённый подал апелляционную жалобу, в которой просил о смягчении наказания. 

 - Жалоба оставлена без удовлетворения, и приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
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