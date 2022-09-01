На Байкале мужчина погиб, испытывая новую лодку

Мужчина не надел спасательный жилет



В заливе Мухор озера Байкал в 20 метрах от береговой линии перевернулась резиновая вёсельная лодка. В воде без спасательных жилетов оказались два человека. Лишь 56-летнему мужчине удалось доплыть до берега, сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.



Позже в ходе обследования акватории залива Мухор Малого моря тело 67-летнего иркутянина было найдено в пяти метрах от берега. Глубина в районе происшествия - не более трёх метров.



Выяснилось, что двое мужчин приехали на Байкал из Иркутска, чтобы испытать новую резиновую лодку, но, к сожалению, это закончилось трагедией.



Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

