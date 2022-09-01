01 сентября

31 августа

Популярное

На Байкале мужчина погиб, испытывая новую лодку

На Байкале мужчина погиб, испытывая новую лодку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина не надел спасательный жилет

В заливе Мухор озера Байкал в 20 метрах от береговой линии перевернулась резиновая вёсельная лодка. В воде без спасательных жилетов оказались два человека. Лишь 56-летнему мужчине удалось доплыть до берега, сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

Позже в ходе обследования акватории залива Мухор Малого моря тело 67-летнего иркутянина было найдено в пяти метрах от берега. Глубина в районе происшествия - не более трёх метров.

Выяснилось, что двое мужчин приехали на Байкал из Иркутска, чтобы испытать новую резиновую лодку, но, к сожалению, это закончилось трагедией.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. 
смерть утопление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Байкале мужчина погиб, испытывая новую лодку
На Байкале мужчина погиб, испытывая новую лодку
Происшествия, 01.09.2022
Мужчина не надел спасательный жилет
В Иркутской области отправили за решётку рейдеров
В Иркутской области отправили за решётку рейдеров
Происшествия, 01.09.2022
Рейдеры успели похитить имущество на 7 млн рублей
С поезда Улан-Удэ – Москва сняли пьянствовавшего пассажира
С поезда Улан-Удэ – Москва сняли пьянствовавшего пассажира
Происшествия, 01.09.2022
Мужчина ехал с вахтовой работы из Иркутска
В Бурятии трактор с водителем сорвался в реку
В Бурятии трактор с водителем сорвался в реку
Происшествия, 01.09.2022
По предварительной информации, водитель погиб
В Бурятии мужчина сжёг арендуемый дом
В Бурятии мужчина сжёг арендуемый дом
Происшествия, 01.09.2022
Поджигатель пытался скрыться
В Иркутской области поймали курьеров, работавших на мошенников
Происшествия, 01.09.2022
Обманутыми оказались как минимум 12 пожилых человек
Иркутянка украла из съёмной квартиры холодильник
Иркутянка украла из съёмной квартиры холодильник
Происшествия, 01.09.2022
Воровка пояснила, что ей нужны были деньги
В Улан-Удэ канализацию засорили, смыв в унитаз простыни и одеяло
В Улан-Удэ канализацию засорили, смыв в унитаз простыни и одеяло
Происшествия, 01.09.2022
«Словно кто-то специально смывает в унитаз этот неспецифичный для канализации мусор», - говорят специалисты
В Улан-Удэ с предприятия ВСЖД пытались украсть 350 кг деталей
В Улан-Удэ с предприятия ВСЖД пытались украсть 350 кг деталей
Происшествия, 01.09.2022
Вор планировал сдать детали в пункт приёма металла
В Улан-Удэ эксгибициониста встретили недалеко от школы
В Улан-Удэ эксгибициониста встретили недалеко от школы
Происшествия, 01.09.2022
Нелицеприятное зрелище увидели не только взрослые, но и дети
В Бурятии злостного уклониста отправили в колонию
В Бурятии злостного уклониста отправили в колонию
Происшествия, 01.09.2022
Мужчина не являлся на регистрацию, ещё и вновь совершил преступление

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^