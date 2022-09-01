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С поезда Улан-Удэ – Москва сняли пьянствовавшего пассажира

С поезда Улан-Удэ – Москва сняли пьянствовавшего пассажира
Происшествия, 
Мужчина ехал с вахтовой работы из Иркутска

На станции Иланская в Красноярском крае с поезда Улан-Удэ - Москва сняли неадекватного пассажира.

Транспортные полицейские задержали и доставили в дежурную часть пьяного 42-летнего мужчину. Он ехал с вахты из Иркутска к себе домой, в Екатеринбург.

 
Едва сев в плацкартный вагон, вахтовик начал распивать спиртное.

- На замечания работников железнодорожного транспорта правонарушитель не реагировал, не ориентировался в окружающей обстановке и мог причинить вред себе или окружающим. По просьбе пассажиров представитель компании-перевозчика отказал пассажиру в дальнейшем проезде, - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении за употребление алкогольной продукции в запрещённых местах.
поезд алкогольное опьянение

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