С поезда Улан-Удэ – Москва сняли пьянствовавшего пассажира







Едва сев в плацкартный вагон, вахтовик начал распивать спиртное.



- На замечания работников железнодорожного транспорта правонарушитель не реагировал, не ориентировался в окружающей обстановке и мог причинить вред себе или окружающим. По просьбе пассажиров представитель компании-перевозчика отказал пассажиру в дальнейшем проезде, - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении за употребление алкогольной продукции в запрещённых местах.

Едва сев в плацкартный вагон, вахтовик начал распивать спиртное.- На замечания работников железнодорожного транспорта правонарушитель не реагировал, не ориентировался в окружающей обстановке и мог причинить вред себе или окружающим. По просьбе пассажиров представитель компании-перевозчика отказал пассажиру в дальнейшем проезде, - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

На станции Иланская в Красноярском крае с поезда Улан-Удэ - Москва сняли неадекватного пассажира.Транспортные полицейские задержали и доставили в дежурную часть пьяного 42-летнего мужчину. Он ехал с вахты из Иркутска к себе домой, в Екатеринбург.