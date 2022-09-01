В Бурятии мужчина сжёг арендуемый дом

Поджигатель пытался скрыться



Вечером 31 августа пожарным поступило сообщение о возгорании дома в городе Бабушкин в Бурятии.



Пожар произошёл внутри деревянного одноэтажного дома.



- Менее 30 минут потребовалось пожарным для ликвидации возгорания. Пострадавших нет. В результате пожара дом полностью повреждён изнутри на площади 48 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Выяснилось, что хозяйка дома сдаёт его в аренду, сама живёт в Улан-Удэ. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Очевидцы рассказали, что квартирант облил дом бензином изнутри, поджёг, а после убежал.



Полицейские уже задержали подозреваемого. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются, пока они неизвестны.

