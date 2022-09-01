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В Бурятии мужчина сжёг арендуемый дом

В Бурятии мужчина сжёг арендуемый дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Поджигатель пытался скрыться

Вечером 31 августа пожарным поступило сообщение о возгорании дома в городе Бабушкин в Бурятии.

Пожар произошёл внутри деревянного одноэтажного дома.

- Менее 30 минут потребовалось пожарным для ликвидации возгорания. Пострадавших нет. В результате пожара дом полностью повреждён изнутри на площади 48 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Выяснилось, что хозяйка дома сдаёт его в аренду, сама живёт в Улан-Удэ. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Очевидцы рассказали, что квартирант облил дом бензином изнутри, поджёг, а после убежал.

Полицейские уже задержали подозреваемого. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются, пока они неизвестны. 
пожар Поджог

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