Поджигатель пытался скрыться
Вечером 31 августа пожарным поступило сообщение о возгорании дома в городе Бабушкин в Бурятии.
Пожар произошёл внутри деревянного одноэтажного дома.
- Менее 30 минут потребовалось пожарным для ликвидации возгорания. Пострадавших нет. В результате пожара дом полностью повреждён изнутри на площади 48 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Выяснилось, что хозяйка дома сдаёт его в аренду, сама живёт в Улан-Удэ. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог. Очевидцы рассказали, что квартирант облил дом бензином изнутри, поджёг, а после убежал.
Полицейские уже задержали подозреваемого. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются, пока они неизвестны.
В Бурятии мужчина сжёг арендуемый дом
Происшествия, Фото:
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