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В Иркутской области поймали курьеров, работавших на мошенников

Происшествия, 
Обманутыми оказались как минимум 12 пожилых человек

В пригороде Ангарска полицейские задержали так называемых дропперов – это люди, которых используют мошенники; они не являются инициатором преступлений, а за деньги выполняют указания.

Задержаны двое жителей Иркутского района, им по 18 лет и 21 году. По их словам, такой сомнительный заработок они нашли в Интернете.

- Больше недели в Иркутске, а также в Ангарске и Шелехове в полицию поступали сообщения от пенсионеров, ставших жертвами аферистов. На стационарный телефон поступал звонок от лжеродственников и псевдоправоохранителей, которые под вымышленными предлогами просили пожилых граждан передать все имеющиеся сбережения курьерам. Больше двух миллионов рублей суммарно отдали преступникам по меньшей мере 12 граждан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Наиболее опытные оперативники работали над раскрытием преступлений. Те курьеры, с которыми недолго контактировали жертвы, для конспирации надевали на ноги бахилы, прятали лица под медицинскими масками и головными уборами. Однако сыщикам удалось выйти на след курьеров.

Сейчас следователи выясняют точное количество потерпевших от действий задержанных, и устанавливают, кому курьеры переводили деньги. 
мошенничество

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