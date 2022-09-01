В Иркутской области поймали курьеров, работавших на мошенников

Обманутыми оказались как минимум 12 пожилых человек



В пригороде Ангарска полицейские задержали так называемых дропперов – это люди, которых используют мошенники; они не являются инициатором преступлений, а за деньги выполняют указания.



Задержаны двое жителей Иркутского района, им по 18 лет и 21 году. По их словам, такой сомнительный заработок они нашли в Интернете.



- Больше недели в Иркутске, а также в Ангарске и Шелехове в полицию поступали сообщения от пенсионеров, ставших жертвами аферистов. На стационарный телефон поступал звонок от лжеродственников и псевдоправоохранителей, которые под вымышленными предлогами просили пожилых граждан передать все имеющиеся сбережения курьерам. Больше двух миллионов рублей суммарно отдали преступникам по меньшей мере 12 граждан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Наиболее опытные оперативники работали над раскрытием преступлений. Те курьеры, с которыми недолго контактировали жертвы, для конспирации надевали на ноги бахилы, прятали лица под медицинскими масками и головными уборами. Однако сыщикам удалось выйти на след курьеров.



Сейчас следователи выясняют точное количество потерпевших от действий задержанных, и устанавливают, кому курьеры переводили деньги.

